ABD'nin, BMGK'den Suriye'ye isteği! "Yaptırımların kaldırılması talep edildi" iddiası

ABD'nin, BMGK'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediği iddiası

Associated Press (AP), ABD'nin BMGK'ye sunduğu taslak kararı inceledi. Buna göre, ABD'nin söz konusu karar taslağında, Şara'ya ve Hattab'a yönelik BMGK'nin yaptırımlarının kaldırılmasını önerdiği belirtildi.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nin 15 üyesinden 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) hiçbirinin vetosunu almaması gerekiyor.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta AA muhabirine, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.