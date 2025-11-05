ABD'nin, BMGK'den Suriye'ye isteği! "Yaptırımların kaldırılması talep edildi" iddiası
ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray ziyareti öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddiaya göre ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.
Associated Press (AP), ABD'nin BMGK'ye sunduğu taslak kararı inceledi. Buna göre, ABD'nin söz konusu karar taslağında, Şara'ya ve Hattab'a yönelik BMGK'nin yaptırımlarının kaldırılmasını önerdiği belirtildi.
Karar taslağının onaylanması için BMGK'nin 15 üyesinden 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) hiçbirinin vetosunu almaması gerekiyor.
Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta AA muhabirine, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.