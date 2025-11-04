İsrail’in hayatını kararttığı Gazzeli Neda’dan takdire yaşan mücadele!

Gazze Şeridi'nde ailesiyle birlikte sığındıkları çadırda yaşayan 15 yaşındaki Neda Arhume, kardeşleriyle oynarken yakınına isabet eden bir füze nedeniyle görme yetisini kısmen kaybetti. İsrail saldırısında şarapnel parçaları genç kızın yüzüne ve vücuduna isabet ederek sağ gözünü tamamen kaybetmesine, burnu ve çenesinde ciddi hasar oluşmasına yol açtı. (AA)



ÖLDÜ DEDİLER, BİR NEFESLE HAYATA GERİ DÖNDÜ



Saldırı sırasında kardeşinin yanında olan abla Hala Erhume, o korku dolu anları ve tedavi sürecini şöyle anlattı:



"Neda'yı hemen Şifa Hastanesine götürdüler. Ben o an kardeşimin şehit olduğunu düşündüm. Acil servisteki doktorlar da onun şehit olduğunu söyledi. Babam onun yanındaydı, nefes almıyordu.



Yanağının kopan parçasını yerine koymaya çalıştı ve onu sağ tarafına döndürdü. Ardından nefes aldı. Babam 'Kızım yaşıyor' diye bağırmaya başladı."



Kardeşinin 4,5 saat süren bir ameliyata alındığını aktaran abla, o sırada kalbinin de durduğunu dile getirdi.



Abla Erhume, şöyle devam etti:



"Tekrar ameliyata aldılar sonra da yoğun bakıma ve orada 22 gün kaldı. Bu 22 gün boyunca ne hareket etti ne de konuştu. Doktorlar bize, muhtemelen felç olacağını, klinik ölüm gerçekleşeceğini söylediler."



GAZZE'NİN EN GÜZEL KIZLARINDANDI, ŞİMDİ AYNAYA BİLE BAKAMIYOR



Hayatının en büyük travmasını yaşayan Neda'nın şu an sağ gözü yok, sol gözünde görme problemi var. Burun ve çenesi kırıldığı için kemik nakline ihtiyaç duyuyor.



Nefes borusuna trakeostomi yapıldığı için konuşamıyor ve sağ omzunu da hareket ettiremiyor. Ayrıca travmanın da etkisiyle unutkanlık sorunu yaşıyor ve bir şeyi birkaç saat sonra yeniden soruyor.