Kuzey Makedonya’da halk sandık başında: Oy kullanma işlemi son buldu

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından yerel saatle 17.00'de paylaşılan son veriye göre, yerel seçimin ikinci turunda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmenin yüzde 40,45'i sandık başına gitti.

Seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

YEREL SEÇİMİN İLK TURUNDA 81 BELEDİYEDEN 44'ÜNE BAŞKAN SEÇİLDİ

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimin ilk turu, 19 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

İlk turda, iktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 32, iktidar ortağı VLEN ittifakı 5, Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI) 4, muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifak ise 3 belediye kazanmıştı.

Gostivar, Vrapçişte, Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa belediyelerinde ise ilk turda seçime katılım oranları belirlenen yüzdeliğin altında kaldığı için seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapılmıştı.