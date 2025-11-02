İsrail hapishanelerinde bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ile resmi şekilde irtibat kuran Filistin Sivil İşler Genel Kurumundan tebliğ edilen gelişme paylaşıldı.

Buna göre, İsrail hapishanesinde tutulan işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ilinden Filistinli esir Muhammed Hüseyin Muhammed Gavadira (63) hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Gavadira'nın 6 Ağustos 2024 tarihinde gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana İsrail'in güneyindeki Ganot hapishanesinde tutulduğu ifade edildi.

Hayatını kaybeden Filistinlinin, idari tutuklu Sami Gavadira ile bu senenin başında Hamas ile İsrail arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılarak Mısır'a gönderilen Şadi Gavadira'nın babası olduğu bilgisi verildi.

Ortak açıklamada, İsrail cezaevi idaresinin, Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesin ardından esirlere yönelik suç ve ihlallerini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılanların tanıklıklarına göre İsrail hapishanelerinde yaşanan çok boyutlu ve sistematik işkence suçları ile sahadaki infazlara dair kesin kanıtlar oluştuğu; bu durumun, takas anlaşması kapsamında teslim edilen naaşlarda tespit edildiği aktarıldı.

Son kayıpla birlikte İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 81'e, 1967'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 318'e, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısının da 89'a ulaştığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Esirler Heyeti, İsrail hapishanelerinde binlerce kişinin, en temel yaşam koşullarından dahi yoksun şekilde tutulması; işkence, aç bırakma, fiziksel ve cinsel saldırılar, tıbbi suçlar ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi sistematik ihlallere maruz kalması nedeniyle can kaybı sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Gavadira'nın ölümünden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail liderlerinin Filistin halkı ve Filistinli esirler aleyhinde işlenen savaş suçlarından sorumlu tutulması için önlem alma çağrısı yapıldı.