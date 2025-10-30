İİT’den İsrail’in Gazze’de ateşkesi ihlal eden saldırılarına kınama

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 100'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırılarla 9 Ekim'de duyurulan ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasının önünü açması için Tel Aviv yönetimine baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü ihlaller ve radikal Yahudilerin yürüyüşü için Doğu Kudüs'teki yolların kapatılması da kınandı.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve iki sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamından 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.