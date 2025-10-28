Terör devletinden ceset arama çalışmalarına sabotaj! Kassam Tugayları duyurdu: Rehine naaşı teslimi ertelendi

Fotoğraf-AA Arşiv

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediği ifade edildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin direnişinden oluşan ortak ekiplerin bu görevi (İsrailli esirlerin cesedinin aranması) yerine getirmek için Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere girmesini açıkça reddetti." ifadesi kullanıldı.

GEREKEN MAKİNALAR İŞGALCİLER TARAFINDAN ENGELLENİYOR

İsrail'in arama çalışmalarını aksattığı vurgulanan açıklamada, esirlerin cesetlerinin aranması için gerekli ağır makine ve ekipmanların girişinin de İsrail tarafından engellendiği vurgulandı.

Gazze'de enkaz altındaki Filistinlilerin cenazelerinin çıkarılmasının da İsrail tarafından engellendiği ve bu durumun Gazze'deki Filistin halkının acılarını daha da artırdığı belirtildi. Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması konusunda Hamas'ın "ağırdan aldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı kaydedildi.