Terör devletinden ceset arama çalışmalarına sabotaj! Kassam Tugayları duyurdu: Rehine naaşı teslimi ertelendi
İşgalci İsrail Hamas ile varılan anlaşmada sık sık ihlaller gerçekleştirirken bir yandan da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına yönelik çalışmaları engelleyerek sabote ediyor. Hamas konu konuda İsrail'in sistematik bir politika izlediğini belirterek, arabulucu ülkelerden konuya müdahil olmasını istedi. Ayrıca Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada bu akşam için planlanan rehine cesedinin tesliminin İsrail’in saldırıları nedeniyle iadenin ertelendiği duyuruldu.
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına yönelik çalışmaları engellemek için sistematik bir politika izlediğini belirterek, arabulucu ülkelerden konuya müdahil olmasını istedi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediği ifade edildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin direnişinden oluşan ortak ekiplerin bu görevi (İsrailli esirlerin cesedinin aranması) yerine getirmek için Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere girmesini açıkça reddetti." ifadesi kullanıldı.
GEREKEN MAKİNALAR İŞGALCİLER TARAFINDAN ENGELLENİYOR
İsrail'in arama çalışmalarını aksattığı vurgulanan açıklamada, esirlerin cesetlerinin aranması için gerekli ağır makine ve ekipmanların girişinin de İsrail tarafından engellendiği vurgulandı.
Gazze'de enkaz altındaki Filistinlilerin cenazelerinin çıkarılmasının da İsrail tarafından engellendiği ve bu durumun Gazze'deki Filistin halkının acılarını daha da artırdığı belirtildi. Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması konusunda Hamas'ın "ağırdan aldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ederek halkımıza karşı yeni saldırgan adımlar atmaya hazırlık olarak yalan bahaneler uydurmaya çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.
HAMAS'TAN ÇAĞRI: TEHLİKELERİ ENGELLEYİN
Ateşkese arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli engellemeleri karşısında sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i aldatıcı eylemlerine son vermeye zorlama çağrısında bulunuldu. Ayrıca, yetkililerin siyasi ve saldırgan hesaplardan uzak bir şekilde insani görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi istendi.
ESİR CESEDİ TESLİMİ ERTELENDİ
Reuters'ta yer alan habere göre bu akşam bir rehine cenazesini daha İsrail'e iade etmesi planlanıyordu ancak Kassam Tugayları İsrail'in saldırıları nedeniyle iadenin ertelendiğini duyudu. Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarının arama çalışmalarına engel olduğunu ve bu saldırıların rehine cenazelerinin İsrail'e ulaşmasını geciktireceğini belirtti.
