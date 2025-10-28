Cevdet Yılmaz’dan önemli temaslar: Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile bir araya geldi.

SURİYE VE GAZZE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temasları kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile görüştü. Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.