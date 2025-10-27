Bakan Fidan’dan Karadağ ile önemli temas: Başbakan ve yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, yapılan görüşmede Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarırken, Karadağ tarafının bu hususta Bakan Fidan'a güvence verdiği açıklandı.

