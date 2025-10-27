27 Ekim 2025, Pazartesi
Bakan Fidan'dan Karadağ ile önemli temas: Başbakan ve yardımcısı ile görüştü

Bakan Fidan'dan Karadağ ile önemli temas: Başbakan ve yardımcısı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.10.2025 15:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmede Fidan Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarırken Karadağ'ın ise bu konuda güvence verdiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, yapılan görüşmede Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarırken, Karadağ tarafının bu hususta Bakan Fidan'a güvence verdiği açıklandı.

