İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da saldırı: 2 Filistinli yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 22:24
Terör devleti İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde baskın düzenlemesi sonucu 2 Filistinli ağır şekilde yaralandı.

İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı ve Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail askerleri daha önce de El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'nda 1'i ağır olmak üzere 4 Filistinliyi yaralamıştı.

