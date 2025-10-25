Katar Emiri Al Thani ile görüşen Trump’tan “daha güvenli Orta Doğu” mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı, yakıt ikmali için Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne iniş yaptı. Burada Al Thani ile görüşen Trump'tan Orta Doğu'da barışın uzun süre devam edeceğini söyledi.

"SİZİ UÇAĞIMDA AĞIRLAMAK BİR ONUR"

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, beraberinde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile yakıt ikmali sırasında ABD Başkanı'nı uçağında ziyaret etti. Trump, Katar Emiri'ni selamlarken, "Sadece Orta Doğu'daki değil, dünyadaki en iyi liderlerden biri. Sizi uçağımda ağırlamak bir onurdur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Al Thani ülkesi tarafından seviliyor ve saygı görüyor. Hangisi daha önemli bilmiyorum; sevilmek mi, saygı görmek mi?" diye konuştu. Trump Katar Emiri Al Thani'ye, "Sen hangisini tercih ediyorsun? Sende sevgi ve saygının ikisi de var, bu nadir bir durum" sorusunu sordu.