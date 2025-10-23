Rusya Ukrayna’ya ait 139 İHA’yı yok etti!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 139 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarılan açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Novıye Yurkoviçi köyünde hareket halindeki bir sivil otomobile dronla saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.