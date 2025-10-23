Kuzey Kore iki hipersonik füze denedi!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, dün Kuzey Kore Füze İdaresi tarafından yeni bir "önemli silah sisteminin" başarıyla test edildiği belirtildi.

Yeni silah sisteminin, "stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmaya" yönelik savunma kabiliyeti geliştirme programının bir parçası olarak denendiği ifade edilen haberde, Ryokpho bölgesinden kuzeydoğu yönüne doğru fırlatılan iki hipersonik füzenin, hedef noktayı vurduğu aktarıldı.

Testi denetleyen İşçi Partisi Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon, yeni silah sisteminin, Kuzey Kore'nin öz savunma teknik kabiliyetlerini istikrarlı şekilde yükselttiğinin kanıtı olduğunu kaydetti.