İsrail ile ABD arasında “Türkiye” çatlağı! A Haber’de dikkat çeken analiz: Mossad ABD’yi ele geçirdi
Katil İsrail İşgal güçlerinin Gazze’de yaşattığı insanlık krizine küresel alanda tepkiler çığ gibi büyürken ABD-İsrail ilişkilerinde derin çatlak gittikçe daha da çok büyümeye başladı. Gazze’de ateşkes sürecinin ardından Trump-Netanyahu arasında gerilen ipler şimdi de “İsrail ile ABD arasında Türkiye çatlağı” söylemlerini beraberinde getirdi. Konuya ilişkin Washington’dan bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, canlı yayında bölgeden son gelişmeleri aktardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Mossad ile yoğun bir mücadele içinde olduğunu belirten Sapmaz, Trump’ın seçim kampanyasını yürüten Steve Bannon’un sözünü alıntılayarak, Mossad’ın ABD’yi ele geçirdiğini ve tamamıyla yalan haber verildiğini aktardı.
İsrail'in Orta Doğu'da dengeleri kendi lehine çevirmek için ABD içinde bir takım faaliyet içinde olduğunu belirten A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Steve Bannon'un dikkat çeken sözlerini ekrana taşıdı. Mossad'ın ABD'yi ele geçirdiği belirtilirken, İsrail'in ABD'de gördüğü desteğe ilişkin de çarpıcı bilgiler verdi. ABD'lilerin eskisi kadar İsrail'i desteklemediğini belirten Sapmaz, oranın yüzde 70'lerden yüzde 30'lara kadar indiğini söyledi.
DİJİTAL SİYONİZM!
Dijital Siyonizm meselesine ilişkin konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, TikTok'un satın alınma konusunda yaşanan gerilime ve sosyal medya planına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bu dijital Siyonizm meselesine bir kısaca değinmek istiyorum. Malum Netanyahu New York'a geldiğinde orada TikTok'un satın alınması gerekir demişti. TikTok neden Amerika için çok önemli? Biden son gününde TikTok'u yasaklamıştı Amerika'da. Arkasından Donald Trump 24 saat içinde tekrar kendi kontrolünü almak için kalkmıştı. 270 milyon gibi dev bir rakam var ama bunların hiçbir faydası yok. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman destekler %30-32'ye düşmüş. Nereden? %70'lerden, Artık Amerikan halkı çok açık ve net bir şekilde İsrail'in Gazze'de nasıl bir katliam yaptığını gördü.
"MOSSAD ABD'Yİ TAMAMEN ELE GEÇİRDİ"
Donald Trump'a çok yakın bir isim Steve Bannon. İlk 2016-2020 yıllarındaki tüm kampanyasının başındaki isimdi. Dün bir video yayınladı. Dedi ki: "MOSSAD-CIA tamamıyla ele geçirdi ve tamamıyla yalan haber veriyorlar." İşte CIA, Steve Witkoff'a günde üç defa raporlar veriyor ama yanlış yönlendiriyorlar dedi. Şu anda Donald Trump inanılmaz rahatsız. Tamamıyla İsrail'in MOSSAD operasyonlarının, dolayısıyla Netanyahu'nun ve Netanyahu'nun ABD'deki uzantılarının kendisini tamamıyla kontrol altına almaya çalıştıkları, özellikle istihbarat servisleri üzerinden. O açıdan bir savaş başlamış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Esas savaş burada, yani Amerikan derin devleti içerisindeki, istihbarat servisleri içerisindeki bu İsrail uzantılı yapılar Donald Trump'ı devreden dışarı çıkartmaya çalışıyorlar.
"TÜRKİYE ETKİLİ ARABULUCU POZİSYONUNDA"
Onun için de bir karşı mücadele veriyor Donald Trump. Evet, bölgeye gitmesinin arkasındaki en önemli neden de JD Vance'in (Başkan Yardımcısı'nın) ve önümüzdeki günlerde Marco Rubio'nun gidecek olmasının en önemli nedeni hiç şüphesiz Netanyahu'nun orada oyunlarına gelmemek. Ama ben son olarak özellikle de Türkiye'nin etkisine Reuters'ın diliyle değinmek istiyorum. Reuters diyor ki: "Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hamas üzerinde etkili bir arabulucu pozisyonuna geçtiği ve dolayısıyla Washington'un eski değerlendirmelerindeki Türkiye-Hamas hattı bir yük algısının eridiğini belirtiyor." özellikle de: "Türkiye'nin Gazze'de insani yardım, geçici konut inşası ve yeniden yapılandırma gibi alanlara yönelmesi, ABD destekli ateşkesle sonuçlanacak daha iyi planlarda Ankara'ya artan bir diplomatik alan açıyor" diyor.
