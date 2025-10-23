İsrail ile ABD arasında “Türkiye” çatlağı! A Haber’de dikkat çeken analiz: Mossad ABD’yi ele geçirdi

İsrail'in Orta Doğu'da dengeleri kendi lehine çevirmek için ABD içinde bir takım faaliyet içinde olduğunu belirten A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Steve Bannon'un dikkat çeken sözlerini ekrana taşıdı. Mossad'ın ABD'yi ele geçirdiği belirtilirken, İsrail'in ABD'de gördüğü desteğe ilişkin de çarpıcı bilgiler verdi. ABD'lilerin eskisi kadar İsrail'i desteklemediğini belirten Sapmaz, oranın yüzde 70'lerden yüzde 30'lara kadar indiğini söyledi.

DİJİTAL SİYONİZM!

Dijital Siyonizm meselesine ilişkin konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, TikTok'un satın alınma konusunda yaşanan gerilime ve sosyal medya planına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu dijital Siyonizm meselesine bir kısaca değinmek istiyorum. Malum Netanyahu New York'a geldiğinde orada TikTok'un satın alınması gerekir demişti. TikTok neden Amerika için çok önemli? Biden son gününde TikTok'u yasaklamıştı Amerika'da. Arkasından Donald Trump 24 saat içinde tekrar kendi kontrolünü almak için kalkmıştı. 270 milyon gibi dev bir rakam var ama bunların hiçbir faydası yok. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman destekler %30-32'ye düşmüş. Nereden? %70'lerden, Artık Amerikan halkı çok açık ve net bir şekilde İsrail'in Gazze'de nasıl bir katliam yaptığını gördü.