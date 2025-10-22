ABD Başkanı Trump Asya yolcusu! ASEAN Zirvesi’ne katılacak

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, Trump'ın ASEAN'ın 47. zirvesine katılımını doğruladı. Haberi Bernama Haber Ajansı aktardı.

Fadzil, Kuala Lumpur'da düzenlediği basın toplantısında,

"Kesinleşti – Donald Trump 26 Ekim'de Malezya'ya gelecek. Herhangi bir değişiklik olursa Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacaktır," dedi.

Malezya, ASEAN'ın dönem başkanı olarak Pazar ile Salı günleri arasında "Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik" temasıyla zirve toplantılarına ev sahipliği yapacak.

On üyeli Güneydoğu Asya ülkeleri birliği ASEAN, kendi iç oturumlarının yanı sıra ABD, Çin, Japonya ve Hindistan gibi önemli diyalog ortaklarıyla da üst düzey zirveler gerçekleştirecek.

ASEAN'A 11. ÜYE

ASEAN, 8 Ağustos 1967'de Bangkok'ta kuruldu ve şu anda Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.

Doğu Timor'un (Timor-Leste), Kuala Lumpur'daki zirvede birliğin 11. üyesi olarak kabul edilmesi bekleniyor.

TRUMP'IN İLK DURAĞI MALEZYA OLACAK

Trump'ın ayrıca Malezya'da, kısa süre önce ölümcül sınır çatışmalarına giren Kamboçya ile Tayland arasında imzalanacak barış anlaşmasına da şahitlik etmesi bekleniyor.

Trump, bu hafta başlayacak üç ülkeyi kapsayan dış gezisinin ilk durağı olarak Malezya'ya gidecek. Ardından Japonya'ya, daha sonra ise Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumu zirvesine katılmak üzere Güney Kore'ye geçecek.

Tokyo'da, altı yıl sonra gerçekleştireceği ilk Japonya ziyaretinde Trump, ülkenin ilk kadın Başbakanı Sanae Takaichi ile yüz yüze görüşme yapacak.