Trump duyurdu: FBI 10 ay boyunca 28 binden fazla suçluyu yakalayarak rekor kırdı
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminden bu yana Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) şiddete karışmış 28 binden fazla suçluyu yakalayarak rekor kırdığını açıkladı. Trump açıklamalarında düzeni ve kanunları geri getirdiğini vurgulayarak FBI yetkililerini tebrik etti.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda FBI'nın "inanılmaz bir iş çıkardığını" ifade etti.
Göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana FBI'nın şiddete karışmış 28 binden fazla "suçluyu yakaladığını" aktaran Trump, bunun "rekor" olduğunu kaydetti.
Trump, ikinci başkanlık dönemi boyunca FBI'nın 6 binden fazla yasadışı silah ele geçirdiğini, 1700'den fazla çocuk istismarcısını ve 300 insan kaçakçısını "sokaklardan uzaklaştırdığını," 5 bin "masum çocuğun kurtarıldığını" ve 1900 kilogram kadar "125 milyon insanı öldürmeye yetecek" şeklinde nitelediği fentanil yakaladığını belirtti.
ABD'ye "kanun ve düzeni" geri getirdiklerini vurgulayan Trump, FBI yetkililerinin "muazzam bir iş çıkardıkları" ifade etti.