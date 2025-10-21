22 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri NATO Genel Sekreteri Rutte bugün Trump ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Rutte bugün Trump ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 22:19 Güncelleme: 22.10.2025 02:43
ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Rutte bugün Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Trump bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşecek. Görüşmede güvenlik ve ittifak konularının ele alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Trump, çarşamba günü NATO genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşecek. NATO tarafından da teyit edilen görüşmede güvenlik ve ittifak konularının ele alınması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO Genel Sekreteri Rutte bugün Trump ile görüşecek NATO Genel Sekreteri Rutte bugün Trump ile görüşecek NATO Genel Sekreteri Rutte bugün Trump ile görüşecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör