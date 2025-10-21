NATO Genel Sekreteri Rutte bugün Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Trump bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Trump, çarşamba günü NATO genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşecek. NATO tarafından da teyit edilen görüşmede güvenlik ve ittifak konularının ele alınması bekleniyor.