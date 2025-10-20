AB'den İsrail'i kızdıracak "yaptırım" tehdidi: Kalıcı değişiklik olmadığı sürece masada olacak
İşgalci İsrail'in soykırımına yönelik AB'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistin'e ait gelirlerin Filistin'e verilmesi ya da İsrail makamları tarafından serbest bırakılması ve gazeteciler ile insani yardım çalışanlarının bölgeye girişine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Kallas bölgede gerçek ve kalıcı değişikliğin şart olduğunu vurgulayarak "Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşması dahil olmak üzere sahada gerçek ve kalıcı bir değişiklik görmedikçe İsrail'e yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecektir" şeklinde mesaj verdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşması dahil olmak üzere sahada gerçek ve kalıcı bir değişiklik görmedikçe İsrail'e yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecektir" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün öncelikle Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını kaydeden Kallas, "Ukrayna'da temel durum değişmedi. Ukrayna, şubat ayından bu yana koşulsuz ateşkese hazır ancak Rusya, barışa gerçek bir ilgi göstermiyor. Hepimiz Başkan Trump'ın barış çabalarını destekliyoruz ancak Putin, sadece kaybettiğini düşündüğünde müzakereye oturacaktır" dedi.
"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"
Kallas, "Bu hafta Rusya'ya yönelik yeni ve kapsamlı bir yaptırım paketi kabul etmeyi hedefliyoruz. Rusya'ya gitmesine engel olduğumuz her bir euro, savaşa harcanamayacak bir para demektir. Bakanlar, 19'uncu paketten sonra yeni bir paket üzerinde çalışmamız gerektiği ve bunun son olmayacağı konusunda da net bir tutum sergiledi" dedi. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçları için seferber edilmesi yönündeki öneriyi de görüştüklerini vurgulayan Kallas, "Tazminat kredisi, Moskova'ya bizi aşamayacağı yönünde güçlü bir mesaj gönderecektir" dedi.
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, dışişleri bakanlarının bugün ayrıca Ukrayna'nın enerji güvenliğini destekleyecek ilave tedbirler ve Ukrayna'ya onarım ekipmanı ve gaz tedariki için üçüncü ülkelerle görüşme konusunu da tartıştıklarını söyledi. Kallas, "Gölge filo meselesine gelince, Moskova'nın gölge filosu Rusya'nın savaşını finanse ediyor ve hibrit saldırılar için bir üs noktası işlevi görüyor. Bakanlar bugün gölge filo gemilerine yönelik denetim yetkilerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere daha güçlü bir yanıt verilmesini tartıştılar" dedi.
İSRAİL'E YAPTIRIM TEHDİDİ: KALICI DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI SÜRECE DEVAM EDECEK
Bugün Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığını ifade eden Kallas, "Gazze'deki niden inşa desteğini sağlama yollarınateşkes, şu anda ilk büyük dayanıklılık testinden geçti. Bugün bakanlar, AB'nin barış planına nasıl ağırlığını koyabileceğini, özellikle yönetim ve yeı tartıştılar. Bakanlar ayrıca Avrupa Komisyonu'nun İsrail'e ilişkin aldığı önlemleri de ele aldılar. Ateşkesin mevcut durumu değiştirdiği açıktır. Ancak Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşması dahil olmak üzere sahada gerçek ve kalıcı bir değişiklik görmedikçe İsrail'e yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecektir" dedi.
"RUSYA İSTEDİĞİNİ ELDE EDERSE DAHA FAZLASINI GÖRÜRÜZ"
Basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'in şartlarını kabul etmesine yönelik açıklaması ve Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için Donbas'ın geriye kalanını Rusya'ya vermesi mi gerektiği yönündeki soru üzerine Kallas, "Burada saldırgan olan Rusya, mağdur ise Ukrayna'dır. Dolayısıyla mağdur durumda olan Ukrayna'ya baskı yapmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.
Kallas, "Bu sadece Ukrayna açısından değil, Avrupa'nın güvenliği ve küresel güvenlik açısından da böyle. Çünkü eğer saldırganlık sonuç verirse, bu başkalarını da aynı yöntemi başka yerlerde kullanmaya teşvik eder. Eğer taviz verirsek, Rusya istediğini elde ederse, bundan daha fazlasını da göreceğiz. Tarihte bunu defalarca gördük. Bu nedenle yaklaşımımız nettir" ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN SAVAŞI BİTİRME ÇABASI SAMİMİ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olmadan görüşecek olan ABD Başkanı Trump'ı güvenilir bulup bulmadıkları yönündeki bir soruya Kallas, "Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme yönündeki çabalarının samimi olduğu açık. Biz de bu savaşı bitirmek istiyoruz. Ukraynalılar da kesinlikle bu savaşı bitirmek istiyor. Bu savaşı bitirmek istemeyen tek taraf Rusya" dedi.
"GAZZE'DEKİ YARDIMLARDA GERÇEK BİR İYİLEŞME GÖRÜLMESİ GEREKLİ"
Basın toplantısında AB dışişleri bakanlarının İsrail'e yaptırımlara ilişkin görüşlerine ilişkin bir soru üzerine Kallas, "Bugün bunu görüştük ve üye devletler arasında farklı görüşler söz konusuydu. Sonuç olarak ulaştığımız nokta; şimdilik durum çok kırılgan olduğu için bu önlemleri uygulamıyoruz ama masadan da kaldırmıyoruz şeklinde oldu" dedi.
Kallas, bunun için Gazze'ye ulaşan insani yardımlarda gerçek bir iyileşme görülmesi, Filistin'e ait gelirlerin Filistin'e verilmesi ya da İsrail makamları tarafından serbest bırakılması ve gazeteciler ile insani yardım çalışanlarının bölgeye girişine izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Barış planının yayımlanmasının hemen ardından Avrupa düzeyinde her maddeye nasıl katkı sağlanabileceği konusunda hazırlık yaptıklarını ifade eden Kallas, "Katkı sağlayabileceğimiz iki misyonumuz var. Bunlar EUBAM Refah (AB Refah Sınır Yardım Misyonu) ve EUPOL COPPS (AB Filistin Polis Desteği Koordinasyon Ofisi). Bu misyonların yetkilerinin daha fazla tartışılması ve genişletilmesi gündemdeydi. Burada vurgulamak istediğim nokta, EUBAM Refah'ın görev yapabilmesi için hem Mısır hem de İsrail'in onayının gerekli olduğudur. Biz yeniden konuşlandırmaya hazırız ancak onaylara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?
- 5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL
- Yağmur, sis, kar hepsi geliyor! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il için sarı kod, sıcaklıklar düşüşte!
- ALES geç başvuru tarihi 2025-2026 | ALES/3 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
- Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Louvre Müzesi'nden ne çalındı, değeri ne kadar? Louvre Müzesi kapatıldı mı, son durum nedir?
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?