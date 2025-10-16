Suriye’de kanlı patlama: Savunma Bakanlığı personelinden 5 ölü

A HABER Ekran Görüntüsü

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, faillerin "muhtemelen DEAŞ hücresine bağlı" olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sırasında DEAŞ, Esad rejimine bağlı güçleri hedef alan otobüs saldırıları düzenlemişti.

Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından iktidara gelen Ahmet eş-Şara yönetim döneminde, DEAŞ'ın hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları nadir görülüyor.

Mayıs ayında DEAŞ, yeni güçlere yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdi; Gözlemevi'nin bildirdiğine göre bir Suriye ordusu personeli yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Bir sonraki ay ise Şam'daki bir kilisede düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısından IŞİD sorumlu tutuldu, ancak grup saldırıyı üstlenmedi.