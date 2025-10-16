Suriye’de kanlı patlama: Savunma Bakanlığı personelinden 5 ölü
Suriye’nin doğusundaki Deyr Ez-Zor vilayetinde Perşembe günü bir otobüse düzenlenen patlamada en az beş Savunma Bakanlığı personeli yaşamını yitirdi, bir bakanlık yetkilisi AFP’ye bildirdi.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Savunma Bakanlığı'na bağlı petrol tesisleri güvenlik görevlilerini taşıyan bir otobüs geçerken bir patlayıcı infilak etti. Beş kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı." dedi.
Devlet televizyonu, patlamanın Deyr Ez-Zor ile Mayadin şehirlerini bağlayan yolda meydana geldiğini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, faillerin "muhtemelen DEAŞ hücresine bağlı" olduğunu iddia etti.
NE OLMUŞTU?
Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sırasında DEAŞ, Esad rejimine bağlı güçleri hedef alan otobüs saldırıları düzenlemişti.
Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından iktidara gelen Ahmet eş-Şara yönetim döneminde, DEAŞ'ın hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları nadir görülüyor.
Mayıs ayında DEAŞ, yeni güçlere yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdi; Gözlemevi'nin bildirdiğine göre bir Suriye ordusu personeli yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Bir sonraki ay ise Şam'daki bir kilisede düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısından IŞİD sorumlu tutuldu, ancak grup saldırıyı üstlenmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?
- Orkideler neden çiçek açmaz? Uzmanlardan doğru sulama rehberi: %90'nı farkında bile değil…
- 5 dakikada balık ayıklama sırrı: Zahmetsiz ve pratik balık temizleme yöntemleri
- Emekliye zam hesabı ocakta yenileniyor! 10 kalemde artış yolda: Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması...
- Narin Güran davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi: Bardağı taşıran son damla ses kaydı
- Sigara zammı Ekim 2025: En ucuz sigara ne kadar oldu? Yeni fiyat listesi açıklandı mı?
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?
- Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla, Aydın, Manisa, İzmir... 16 Ekim AFAD son dakika: Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?