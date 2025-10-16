16 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 13:38
Suriye’de kanlı patlama: Savunma Bakanlığı personelinden 5 ölü

Suriye’nin doğusundaki Deyr Ez-Zor vilayetinde Perşembe günü bir otobüse düzenlenen patlamada en az beş Savunma Bakanlığı personeli yaşamını yitirdi, bir bakanlık yetkilisi AFP’ye bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Savunma Bakanlığı'na bağlı petrol tesisleri güvenlik görevlilerini taşıyan bir otobüs geçerken bir patlayıcı infilak etti. Beş kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı." dedi.

Devlet televizyonu, patlamanın Deyr Ez-Zor ile Mayadin şehirlerini bağlayan yolda meydana geldiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, faillerin "muhtemelen DEAŞ hücresine bağlı" olduğunu iddia etti.

SURİYE'DE BOMBALI SALDIRI: 4 ÖLÜ

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sırasında DEAŞ, Esad rejimine bağlı güçleri hedef alan otobüs saldırıları düzenlemişti.

Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından iktidara gelen Ahmet eş-Şara yönetim döneminde, DEAŞ'ın hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları nadir görülüyor.

Mayıs ayında DEAŞ, yeni güçlere yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdi; Gözlemevi'nin bildirdiğine göre bir Suriye ordusu personeli yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Bir sonraki ay ise Şam'daki bir kilisede düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısından IŞİD sorumlu tutuldu, ancak grup saldırıyı üstlenmedi.

