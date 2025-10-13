Macron insani yardımların Gazze’ye girişinin hızlandırılacağını duyurdu

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda liderin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için gittiği Mısır'da basına açıklamada bulundu.

Macron, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın imzalanmasının ardından havalimanında yaptığı açıklamada, ateşkese uyulduğunu ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakıldığını görmenin bir kez daha sevincini yaşadığını söyledi.

Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakıldığını ve Gazze'ye yardım operasyonlarının planlanandan daha büyük yoğunlukta başladığını belirten Macron, yarından itibaren yardım operasyonlarının hızlandırılacağını duyurdu.

Zirve kapsamında Mısırlı, Ürdünlü ve Katarlı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Macron, bugün Gazze'de barış konusunda gerçek ve kararlı bir adım atıldığını vurguladı.

Macron, Gazze'ye yardımların kesintisiz ve engelsiz ulaştırılması için ABD ve İsrail ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

İlk aşamada gelecek haftalarda Gazze için insani yardım konferansı düzenleyeceklerini duyuran Macron, "İkinci aşamada Gazze'nin istikrar ve yeniden inşasını hızla yeniden başlatmak için fon seferberliği yapılacak." dedi.

Macron, Gazze'nin yönetimiyle ilgili birçok belirsizliğin bulunduğunu dile getirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Filistin yönetimi ile diğer devletler arasında karar alınması için fikir birliği içinde olduğunu ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda teknik çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmamasına ilişkin soru üzerine Macron, bunun birçok lideri karşı karşıya getireceği değerlendirmesinde bulunarak, ülkelerin zirveyle ilgili böyle bir format değişimine hazır olmadıkları görüşünü paylaştı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi.