İşgalci Katz’dan alçak sözler! İşgalden övgüyle bahsetti

Gazze Şeridi'nde ateşkes için Hamas ile Tel Aviv heyetleri arasında Mısır'da dolaylı müzakereler devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentinin işgal kararından övgüyle söz etti.

Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katz, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde üst düzey yetkililerle birlikte İsrail askerlerini denetledi. İsrail askerlerine "her türlü olasılığa hazırlıklı olmaları" talimatını veren Katz, askerlerin hayatını korumak için hiçbir kısıtlama ya da tereddüt göstermeden onları gerekli tüm gücü kullanmaları konusunda teşvik etti.

İŞGALİ TAKDİR ETTİ

Katz, Gazze kentindeki işgale ilişkin komutanlardan bilgi aldı, "esirlerin serbest bırakılması ve saldırıların hedeflerine ulaşması için uygun koşulları oluşturan" İsrail ordu güçlerinin eylemlerini takdir etti.

Askerlerle yaptığı konuşmada Katz, "Gazze kentinin işgal kararının ve güçlü askeri manevranın, savaşı zaferle sona erdirme fırsatı sunduğunu" iddia etti.

Katz'ın ziyaretinin, Mısır'da İsrail ile Hamas heyetleri arasında Mısır'da devam eden dolaylı müzakereler sırasında gelmesi dikkati çekti.