Papa 16. Leo’nun ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye! Geleceği tarih belli oldu

Her 25 yılda bir yapılan jübile yılı etkinlikleri çerçevesinde, Vatikan'da bulunan Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen Misyoner Dünyası ve Göçmenler Jübilesi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından yönetilen ayinle gerçekleşti. (AA)

Papa, Türkiye programının ardından 30 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Lübnan'a geçecek.