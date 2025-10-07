07 Ekim 2025, Salı
Papa 16. Leo'nun ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye! Geleceği tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 13:24 Güncelleme: 07.10.2025 13:44
Vatikan, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 16. Leo’nun ilk yurt dışı gezisi kapsamında Kasım ve Aralık aylarında Türkiye ve Lübnan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre Papa Leo'nun 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye ziyareti, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı vesilesiyle İznik'e yapılacak bir dini ziyaretini de içerecek.

Her 25 yılda bir yapılan jübile yılı etkinlikleri çerçevesinde, Vatikan'da bulunan Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen Misyoner Dünyası ve Göçmenler Jübilesi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından yönetilen ayinle gerçekleşti. (AA)Her 25 yılda bir yapılan jübile yılı etkinlikleri çerçevesinde, Vatikan'da bulunan Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen Misyoner Dünyası ve Göçmenler Jübilesi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından yönetilen ayinle gerçekleşti. (AA)

Papa, Türkiye programının ardından 30 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Lübnan'a geçecek.

