Papa 16. Leo'nun ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye! Geleceği tarih belli oldu
Vatikan, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 16. Leo’nun ilk yurt dışı gezisi kapsamında Kasım ve Aralık aylarında Türkiye ve Lübnan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.
Açıklamaya göre Papa Leo'nun 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye ziyareti, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı vesilesiyle İznik'e yapılacak bir dini ziyaretini de içerecek.
Papa, Türkiye programının ardından 30 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Lübnan'a geçecek.
