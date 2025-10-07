MİT Başkanı Kalın yarın Mısır’daki Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak.

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve HAMAS yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır'da başladı. Bu süreçte Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.

MİT Başkanı Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.