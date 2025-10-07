Küresel Sumud Filosu’ndaki 7 İtalyan aktivist ülkelerine döndü

FOTO: AA

"BİZİ TERÖRİST İLAN EDİP CEZAEVİNDE ÇÜRÜYECEĞİMİZİ SÖYLEDİLER"

Aktivistlerden Tony La Piccirella, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sefer İsrail için daha büyük bir sorun olduk." dedi.

Kendilerini İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in karşıladığını anlatan La Piccirella, "200-300 kişiyi diz çöktürdüler, aynı sırada Ben Gvir de asistanıyla, telefonuyla kendi kısa videosunu çekmeye çalışıyordu. Bizi terörist ilan ediyordu ve cezaevinde çürüyüp gideceğimizi söylüyordu. 2 dakika sonra, imzalamazsanız 72 saat gözaltında tutulmanızı gerektiren yasalarının birçoğunu bile atlatarak bizden kurtulmak istedikleri apaçık ortadaydı." diye konuştu.

La Piccirella, bunun propaganda ile İsrail'in gerçeği arasındaki uçurumu görmelerini sağladığını dile getirerek, "Tasvir ettikleri gücün ne kadar kırılgan olduğunu anlıyorsun, çünkü o güç müttefik hükümetlerden geliyor. Bu yüzden müttefik hükümetlerin vatandaşları geldiğinde bize dokunamıyorlar. Yoksa fonları kesilir, büyük bir kriz çıkar. Bu yüzden oradan 500 kişi olarak geri dönmek büyük bir tatmin oldu." ifadelerini kullandı.

Kötü muameleye de işaret eden La Piccirella, şunları kaydetti:

"Biz sudan yiyeceğe, tıbbi bakıma kadar her şeyden mahrum bırakıldık. İki arkadaşımız 3 gün insülin alamadı ve bu yüzden açlık grevine başladık, polisle işbirliğini kestik ve tansiyon çok yükseldi. Ta ki gardiyanları biraz daha sakin olanlarla değiştirip tüm haklarımızı garanti edene kadar. Biz bunu yapabiliyoruz çünkü beyaz Avrupalıyız. Filistinliler bunu göze alamazlar, böyle bir tavır gösterirlerse kurşuna dizilirler."

Tony La Piccirella, İsveçli aktivist Greta Thunberg'e de kötü muamele edildiğini söyledi.