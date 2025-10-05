Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de! "İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı!"

Gazze'ye insani yardım malzemesi götürmek için Akdeniz'den yola çıkan vicdan hareketi, uluslararası sularda yasa dışı şekilde gemilere el koyarak aktivisleri gözaltına aldı. Sumud Filosu aktivisti Semanur Sönmez Yaman, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılarak gemide bulunduğu süre boyunca yaşananları aktardı.

Yaman'a Nereden bindiniz? Hangi teknenin üstündeydiniz? Sorusuna yanıt veren Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını şöyle anlattı:

Biliyorsunuz bu filoya farklı bölgelerden katılımlar oldu. İspanya'dan katılmıştı bir grup, bir grup Tunus'tan katıldı. Ben de İtalya'da, Sicilya'dan katılan gruptaydım. 31 Ağustos'ta Türkiye'den altı Türk olarak gittik. Üç de doktor arkadaşımız katıldı daha sonra. Sicilya'ya gittik. Türkiye'nin Avrupa'daki delegasyonu olarak dokuz Türk orada önce birkaç gün eğitime katıldık.

"İSRAİL POLİSİ BAŞÖRTÜLERİMİZİ ÇIKARDI"

Konuşmasının devamında alıkonulduktan sonra yaşadıklarını anlatan Yaman, "İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı" dedi. Amaçlarının Gazze'ye yardım götürmek olduğunu belirten Yaman, gördükleri muamelenin insanlık dışı olduğunu söyledi.

Filoya katılımcıların nasıl seçildiğine ilişkin konuşan Yaman, şunları söyledi:

Katılımcıları seçmek için koalisyonun bir uluslararası ortak yönetimi var. İşte mesela İspanya'dan Diego'nun olduğu, Almanya'dan işte Yasemin Acar'ın olduğu vesaire. Bunlar daha önceden de antrenmanlılar. Hanzala Gemisi'nden antrenmanlılar, Mavi Marmara'dan antrenmanlılar. Yani daha önce bu tip eylemleri yapmış ve bunu daha da büyütmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla biz başvuruları uluslararası bir ortamda, form doldurarak yaptık ve açık bir platformdu zaten, herkes başvurabiliyordu.

Yolculuğumuz çok sürdü. Denizde kalma süremiz çok oldu daha doğrusu. Biz 13 Ağustos günü, ki normalde 4 Ağustos'ta yola, pardon Eylül, 4 Eylül'de yola çıkacaktık. Ama biliyorsunuz Tunus'ta önce bir dronlu saldırı oldu, oradaki tekneler çıkamadı, muhtelif sabotajlar oldu vesaire. Biz 13'ünde Augusta Limanı'ndan pasaport işlemlerimizi yaparak tekneye bindik. O gün kalkacaktık normalde ama bir türlü kalkamadık. Çünkü normalde Tunus'ta belli bir yerde buluşmamız gerekiyor. İşte onlar kuzeye gelecek, biz güneye ineceğiz, bir yerde buluşup birlikte hareket edecektik. Aynı şekilde İspanya'dan gelen gemiler de Tunus'taki limanlarda bekliyordu.

"BİZİ KAÇAK MÜLTECİ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Yok, bize bir giriş işlemi yapılmadı tabii ki. Biz aslında oraya kaçak mülteci, yani onlar bizi kaçak mülteci olarak görüyorlar. Her ne kadar terörist deseler bile yaptıkları işlem İsrail'e kaçak olarak girmiş insan işlemi ama biz İsrail'e hiç girdik mi? Girmedik. Biz uluslararası sulardaydık. İsrail'e son derece uzaktaydık. İsrail askerleri geldiler, teknemize bindiler ve bizi ülkeye kaçırdılar. Belki ben başka yere gideceğim, belki ben oradan Lübnan'a gideceğim, belki ben Kıbrıs'a çıkacağım yani.