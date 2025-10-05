Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Greta Thunberg sınır dışı edilecek

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından esir alınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, bugün Yunanistan'a sınır dışı edilecek.

İsrail basınında yer alan habere göre İsveçli aktivist Greta Thunberg'in bugün (6 ekim) Yunanistan'a sınır dışı edileceğini duyurdu. Haberde, Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği aktarıldı.

Yunanistan'a gidecek uçakla toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bilgisi paylaşıldı.