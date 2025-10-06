Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde hareketlilik: Topçu atışları duyuldu

06 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.10.2025 22:30 Güncelleme: 06.10.2025 22:36
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde topçu atışları duyulduğunu ve bunun tesisteki nükleer güvenlik riskini artırdığını açıkladı.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşıma göre, Ajans Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut duruma ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, UAEA ekibinin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde yakınlarında topçu atışları duyduğunu, bazılarının tesise 1,25 kilometre mesafeye düştüğünü kaydetti.

UAEA Başkanı Grossi, bu durumun, yaklaşık iki haftadır tesis dışından elektrik almayan santraldeki nükleer güvenlik riskini artırdığını vurguladı.

