Türkiye ve 7 ülkeden Gazze müzakeresi açıklaması! "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Türkiye ve beraberindeki 8 ülke, Gazze müzakerelerine olumlu yanıt veren Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakma müzakere adımlarından memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Pakistan ve Mısır, yaptıkları ortak açıklamada, ateşkes sağlanmasının Gazze için bir fırsat olduğunu belirtti.
Arabulucu ülkeler, Gazze'de bağımsız teknokratik bir yönetim kurulacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, bugün, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılamışlardır.
"GERÇEK BİR FIRSAT"
Dışişleri Bakanları ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e yönelik, bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle karşılamış; kendisinin bölge barışını tesis etme yönündeki kararlılığını takdirle karşılamışlardır. Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi'nde halkın karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek bir fırsat teşkil ettiğini vurgulamışlardır.
"MÜZAKERELER DERHAL BAŞLAMALI"
Dışişleri Bakanları, Hamas'ın Gazze'nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi'ne devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşılamışlardır. Önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmak ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etmişlerdir.
Dışişleri Bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye; Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesine; Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesini, sivillerin güvenliği ve emniyetini tehdit eden hiçbir tedbirin alınmamasını, rehinelerin serbest bırakılmasını, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönmesini, Gazze ile Batı Şeria'nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına; tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesine ve bu doğrultuda İsrail'in tam çekilmesine, Gazze'nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasına yönelik ortak kararlılıklarını yinelemişlerdir."
