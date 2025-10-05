Türkiye ve 7 ülkeden Gazze müzakeresi açıklaması! "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Gazze Şeridi, AA

Dışişleri Bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye; Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesine; Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesini, sivillerin güvenliği ve emniyetini tehdit eden hiçbir tedbirin alınmamasını, rehinelerin serbest bırakılmasını, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönmesini, Gazze ile Batı Şeria'nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına; tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesine ve bu doğrultuda İsrail'in tam çekilmesine, Gazze'nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasına yönelik ortak kararlılıklarını yinelemişlerdir."