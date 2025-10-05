05 Ekim 2025, Pazar
Suriye'de 16 kişiye ait toplu mezar bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Suriye'de 16 kişiye ait toplu mezar bulundu: Ekipler çalışma başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 05:58
Suriye’de 16 kişiye ait toplu mezar bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinde 16 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu. Ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Muhram bölgesinde bir mağarada bulunan toplu mezardan, ekiplerin çalışmaları sonucu 16 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.

