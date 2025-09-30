30 Eylül 2025, Salı
Endonezya'da okul binası çöktü: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.09.2025 04:44
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki bir yatılı okulda tadilat yapılan okul binasında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 83 kişi ise yaralandı.

Endonezya'da tadilat yapılan okul binasında çökme meydana geldi. Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

1 ÖLÜ 83 YARALI

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 83 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılırken tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

