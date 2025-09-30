30 Eylül 2025, Salı
KKTC halkı 19 Ekim'de sandığa gidiyor: Seçmen sayısı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.09.2025 04:22
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu. KKTC Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre 8 adayın yarışacağı seçimde, seçmen sayısı 218 bin 313 olarak belirlendi

KKTC Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan açıklamaya göre, 8 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık seçmen listelerinin askı işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, ilçe seçim kurullarının belirlediği seçmen listelerine göre KKTC'de 19 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda 218 bin 313 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kaydedilerek, seçmenlerin nerede oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesine girmek suretiyle öğrenebilecekleri ifade edildi.

