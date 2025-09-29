İsrail'in aşırı sağcı Bakanından Netanyahu'ya tepki! Katar'dan özür dilenmesi "utanç" verici

İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrich, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesini "utanç" olarak niteledi

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun özrünü 1938'te Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya arasında yapılan ve Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini öngören Münih Antlaşması'na benzetti.

"Bugün, 29 Eylül 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'nın yıldönümü." ifadesini kullanan Smotrich, İngiltere'nin tarihteki önemli başbakanlarından Winston Churchill'in Münih Antlaşması üzerine söylediği "İngiltere, aşağılanma ile savaş arasında seçim yapmalıydı. Aşağılanmayı seçti ve bu nedenle savaşmak zorunda da kalacak" sözlerini aktardı. Smotrich, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesini "utanç" olarak niteledi.

Diğer bir İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir de Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki göstererek, Doha'ya düzenlenen saldırının "önemli, adil ve ahlâki" olduğunu savunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür dilediği açıklanmıştı.

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.