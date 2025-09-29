İsrail 33 Filistinliyi daha katletti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail işgal güçleri, sabah saatlerinde bölgenin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılar düzenledi.



İsrail işgal güçleri ayrıca Gazze ve Han Yunus kentlerinin mahallelerinde insansız ve bombalı kara araçları patlattı.



İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan Es-Suveydi bölgesini hedef alan bombardımanında 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri çıkarılarak Şifa Hastanesine nakledildi.

Gazze Şeridi, AA



İsrail işgal güçleri Nasr Mahallesi'nde de insansız araçları patlatırken, bölgenin kuzeyindeki mahallelere hava saldırıları gerçekleştirdi.



Gazze kenti batısındaki Katibe bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef alan İsrail bombardımanında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.



Kentin doğusunda, Zeytun Mahallesi'nde düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerine de bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.



Gazze kenti güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail bombardımanında çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.



Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ndeki Magribi Caddesi üzerindeki bir evi hedef alan İsrail bombardımanında bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi.