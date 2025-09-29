İsrail 33 Filistinliyi daha katletti
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail işgal güçleri, sabah saatlerinde bölgenin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılar düzenledi.
İsrail işgal güçleri ayrıca Gazze ve Han Yunus kentlerinin mahallelerinde insansız ve bombalı kara araçları patlattı.
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan Es-Suveydi bölgesini hedef alan bombardımanında 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri çıkarılarak Şifa Hastanesine nakledildi.
İsrail işgal güçleri Nasr Mahallesi'nde de insansız araçları patlatırken, bölgenin kuzeyindeki mahallelere hava saldırıları gerçekleştirdi.
Gazze kenti batısındaki Katibe bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef alan İsrail bombardımanında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kentin doğusunda, Zeytun Mahallesi'nde düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerine de bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.
Gazze kenti güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail bombardımanında çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.
Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ndeki Magribi Caddesi üzerindeki bir evi hedef alan İsrail bombardımanında bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
İSRAİL NASR MAHALLESİ'NDE GİRDİĞİ BİR BÖLGEDEN ARAÇLARINI SINIRLI ÖLÇÜDE GERİ ÇEKTİ
İsrail işgal güçlerine ait araçlar, pazar günü girdikleri Nasr Mahallesi'nden geri çekilerek eski mevzilerine, Muzner Kavşağı çevresine döndü.
Görgü tanıkları pazar günü İsrail askeri araçlarının Nasr Caddesi üzerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) binasına yakın bir noktada, Muzner Kavşağı'ndan yaklaşık 500 metre ilerlediğini aktarmıştı.
Bu ilerleme ve eş zamanlı hava saldırıları, bölgede altyapıda ve evlerde geniş çaplı hasara yol açtı. Bunlar arasında binlerce Filistinliye hizmet veren El-Helou Hastanesi de yer aldı.
ORTA VE GÜNEYDEKİ SALDIRILAR
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid Caddesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alındığı İsrail bombardımanında 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Kampın kuzeyinde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kampın batısında, yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alan İsrail bombardımanında bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği bir başka saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti merkezinde yer alan El-Katibe bölgesinde yerleşim alanlarına insansız bombalı araçlarla yıkım saldırıları düzenledi.
Refah kenti kuzeyindeki El-Şakuş bölgesinde yardım bekleyen 4 Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı.
