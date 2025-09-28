Trump’tan Netanyahu ile görüşmesi öncesi Gazze mesajı: Umarım anlaşırız
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de süren savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduğunu açıklamasının ardından, Ortadoğu’da “tarihi bir fırsat” bulunduğunu söyledi. Yarın Katil Netanyahu ile bir araya gelecek olan Trump "Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor. Umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız. Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir bir barışa ulaşmayı hedefliyor." şeklinde konuştu.
Trump, Pazar günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şey için aynı noktada. Bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.
Trump geçtiğimiz günlerde de savaşın sona erdirilmesi konusunda taraflarla anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, "Orta Doğu'da büyük bir dönüm noktasına hazırlanıyoruz" mesajı vermişti.
"UMARIM NETANYAHU İLE ANLAŞIRIZ"
