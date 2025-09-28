Lavrov'dan NATO ve Batı'ya tehdit gibi uyarı! "İhlal yapılırsa pişman edecek sonuçları olur"

New York'ta yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Lavrov, Batılı ülkeler ile NATO'ya uyarıda bulunarak olası bir saldırı girişiminin pişmanlık duyacak sonuçları olabileceğini belirterek, "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"RUSYA HAVA SAHASI İHLALİ YAPMADI"

Lavrov, Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını belirtirken, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını yineledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rus Dışişleri Bakanı, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur." dedi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın da kabul ettiği Nisan 2022 tarihli barış önerilerini uygulaması durumunda Kırım ve Donbas hariç 1991 sınırlarını koruyabileceğini dile getiren Lavrov, "Ukrayna bunu da baltaladı, kendi girişimini uygulamaktan kaçındı." diye ekledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN POZİSYONUNA SAYGI DUYUYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara "saygı duyduklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi yönündeki talebi sonrasında Türkiye'nin takınacağı tutuma yönelik beklentisi sorulan Lavrov, bu konuda "tahminde bulunmak istemediğini" dile getirdi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok." dedi.