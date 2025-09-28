Katil İsrail Gazze’de en yüksek binalardan biri olan Mekke Kulesi’ni yıktı!

İsrail, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde bulunan çok katlı bir binayı daha yıktı.

ŞEHRİN EN YÜKSEĞİ MEKKE KULESİ'Nİ YIKTI!

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehrin en yüksek binalarından biri olan 16 katlı Mekke Kulesi yerle bir edildi. Saldırı öncesi bina tahliye edildi.

İsrail, 15 Eylül'de ise Gazze Şehri'nin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı Al-Ghafri Kulesi'ni yıkmıştı.