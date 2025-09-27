Lavrov'dan BM'de Gazze uyarısı! "Önlem alınmazsa Filistin tanınacak yer kalmayacak!"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Lavrov, "Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak. Bugün fiili bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Amaç Filistin Devleti kurulmasına dair BM kararını gömmektir. Batı hükümetlerinin bir kısmı Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamak için neden bu kadar uzun süre bekledi" ifadelerini kullandı.



Lavrov, Filistin meselesinden Ukrayna konusuna kadar çeşitli başlıklara değindi. Filistin'in toprak bütünlüğünü tanıdıklarına işaret ederek İsrail'in saldırılarına dikkat çeken Lavrov, "Filistin halkının vahşice öldürülmesinin gerekçesi yok. Çocukların bombalanarak, aç bırakılarak öldürülmesinin, hastane ve okulların yıkılmasının gerekçesi olamaz. Batı Şeria'yı ilhak planlarına da gerekçe bulunamaz" ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerin tek tek Filistin'i tanıdıklarını ancak bu kararda geç kaldıklarını savunan Lavrov, "Bugün fiili bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Amaç Filistin Devleti kurulmasına dair BM kararını gömmektir. Batı hükümetlerinin bir kısmı Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamak için neden bu kadar uzun süre bekledi? Anlaşılan, BM Genel Kurulu toplantısı başladığında, tanıyacak hiçbir şey ve hiç kimse kalmayacağını umuyorlardı. Böyle bir senaryonun gerçekleşmemesi için acil önlem alınmalı. Yoksa Filistin'in toprak meselesinde tanınacak hiçbir şey kalmayacaktır. Rusya tüm devletlerin eşit egemenliğinden yanadır" açıklamasını yaptı.



"Doğu'ya ilerlememe garantilerine rağmen Rusya sınırlarına yaklaştılar"



Öte yandan, Rusya'nın, NATO ve Avrupa ülkelerine saldırı planladığına dair Batı kamuoyunda oluşan yorumları da eleştiren Rus Bakan, "Doğu'ya bir santim bile ilerlememe garantilerine rağmen Rusya sınırlarına yaklaştılar. Bunun yanı sıra, Rusya'nın sanki NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine saldırı planlıyormuş gibi suçlandığı ve aleyhinde güç kullanma tehditlerinin giderek arttığına tanık oluyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür iddiaları defalarca kez çürüttü. Rusya'nın böyle bir niyeti hiç olmadı ve yoktur. Ancak ülkemize yönelik her türlü saldırı kararlı bir şekilde püskürtülecektir. NATO ve AB'de, sadece seçmenlerini Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğuna ikna etmekle kalmayıp, aynı zamanda bizim Kaliningrad bölgemize ve diğer Rus topraklarına saldırı hazırlığında olduklarını açıkça ifade edenler, bu konuda hiçbir şüphe duymamalıdır" dedi.



"NATO, AVRUPA'YA SIKIŞMIŞ DURUMDA"



NATO'nun Rusya ve Çin'in yanı sıra birçok ülkeyi de tehdit ettiğini savunan Lavrov, "NATO, Avrupa'ya sıkışmış durumda ve Pasifik Okyanusu, Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı'na doğru ilerliyor. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) evrensel mekanizmalarını baltalıyor ve sadece Çin ile Rusya'yı değil, bölgedeki diğer ülkeleri de tehdit ediyor. NATO yönetimi bu yeni yayılma aşamasını 'Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği' sloganıyla meşrulaştırmaya çalışıyor ve bu slogan altında tüm Avrasya'yı askeri kuşatma altına almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.



ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARI



Batılı politikacıların son dönemlerde Üçüncü Dünya Savaşı'na dair yorum ve görüşlerini eleştiren Rus Dışişleri Bakanı, "Rusya, AB ve NATO ülkelerinin bazı başkentlerinde iktidara gelen bazı siyasi figürlerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı muhtemel bir senaryo olarak ciddi şekilde tartışmalarından endişe duyuyor. Geleceği konuşurken geçmişin derslerini unutmamak gerekir. Özellikle Avrupa'da faşizmin yeniden yükselişe geçtiği, militarizasyonun aynı zamanda Rus karşıtı sloganlarla hız kazandığı bir durumda. Bu durum daha da endişe vericidir çünkü Brüksel ve AB ile NATO ülkelerinin çeşitli başkentlerindeki bazı siyasi aktörler, Üçüncü Dünya Savaşı'nı muhtemel bir senaryo olarak ciddi şekilde tartışıyorlar" dedi.



"ABD İLE DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİNE DAİR UMUTLARIMIZ VAR"



Ukrayna krizinin çözümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da hatırlatırken krizin çözümü için ABD ve Rusya'nın temaslarına da değinen Sergey Lavrov, "Özellikle Alaska Zirvesi'nden sonra Rus-Amerikan diyaloğunun devam edeceğine dair bazı umutlarımız var. Mevcut ABD yönetiminin, yalnızca Ukrayna krizine gerçekçi çözümler bulma arayışını kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda ideolojik bir tavır takınmadan pragmatik bir iş birliği geliştirme arzusu da görüyoruz" açıklamasını yaptı.



Rusya'nın krizin çözümü için sorumluluk aldığını belirterek müzakerelere her zaman açık olduklarının da altını çizen Lavrov, "Rusya'nın güvenliği ve hayati çıkarları güvenilir bir şekilde güvence altına alınmalıdır. Kiev rejiminin kontrolü altında kalan bölgelerdeki Rusların ve Rusça konuşan halkların hakları iade edilmeli ve tam olarak saygı gösterilmelidir. Bu temelde, Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız. Başkan Putin'in de defalarca vurguladığı gibi, Rusya çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için en başından beri müzakerelere açık oldu ve olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

