İran’dan gövde gösterisi! Ağır silahlar Tahran’da sergilendi

İran, başkent Tahran'da aralarında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının da bulunduğu ağır silahlarını sergiledi.

AĞIR SİLAHLAR MEYDANDA SERGİLENDİ

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" adıyla anılan ve Irak ile 1980'de başlayıp 8 yıl süren savaşın 44. yılında Tahran'da Meclis yakınındaki Baharistan Meydanı'nda sergilenen silahların yanına İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posteri asıldı.

BALİSTİK FÜZELER, İHA'LAR, ASKERİ TEÇHİZATLAR

Askeri teçhizatlar ve silahların arasında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının da bulunduğu ağır silahlar dikkati çekti.

Diğer yandan, "Kutsal Savunma Haftası" kapsamında her yıl düzenlenen askeri geçit töreni bu sene güvenlik gerekçesiyle yapılmadı.