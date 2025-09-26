Trump’tan Başkan’a dostluk mesajı! Beyaz Saray’daki zirvenin ardından videolu paylaşım

Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği dünkü görüşmesini, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dostluk mesajının da yer aldığı bir video ile paylaştı.

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan ile Başkan Trump'ı bir araya getiren görüşmeden anların yer aldığı bir video yayınladı.

Trump'ın dün Oval Ofis'te Başkan Erdoğan'a hitaben söylediği, "Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam." cümlesiyle paylaşılan videoda, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden farklı kesitler yer aldı.

Beyaz Saray, paylaşımında, Trump'ın söz konusu cümlesinin sonuna ABD ve Türk bayrağını yan yana koydu.