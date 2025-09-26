26 Eylül 2025, Cuma
ABD'den Almanya'ya füze satışı! Pentagon onayladığını duyurdu

ABD'den Almanya'ya füze satışı! Pentagon onayladığını duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.09.2025 04:54
ABD’den Almanya’ya füze satışı! Pentagon onayladığını duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya AIM-120D-3 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerinin olası satışını onayladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre füzelerin maliyetinin 1,23 milyar dolar olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının AIM-120D-3 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerinin Almanya'ya olası satışını onayladığını duyurdu.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Almanya'ya olası satışı onaylanan füzelerin tahmini maliyetinin 1,23 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önerilen satış, Alman F-35 programı için artırılmış havadan havaya kabiliyeti sağlayarak ve Alman ve ortak NATO planlama, eğitim ve operasyonel gereksinimlerini destekleyerek Almanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ana yüklenicinin Virginia, Arlington'da bulunan RTX Corporation olacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, söz konusu füzeler "Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlayan bir NATO Müttefiki'nin güvenliğini artırarak", ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek.

