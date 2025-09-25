Filistin yönetimi Başkanı Abbas BMGK’da: Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçası

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin vize yasağı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e video konferans üzerinden katıldı. Abbas, konuşmasında Gazze'ye ve Filistin davasına dair güçlü mesajlar verdi.

HAMAS'A SESLENDİ: SİLAHLAR TESLİM EDİLMELİ

Abbas, 7 Ekim'de yaşanan rehin alma olaylarını kınayarak, "Hamas ve diğer silahlı gruplar silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmelidir. Silahlı bir devlet istemiyoruz" dedi. Gazze'deki halkın iki yıldır "işgalci İsrail güçlerinin yürüttüğü soykırımcı savaş"la karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İSRAİL'İN VARLIĞINI TANIYORUZ, SAVAŞ SONLANDIRILMALI

Abbas, Filistin'in 1988'den beri İsrail'in var olma hakkını tanıdığını belirterek, Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Yardımların halkla buluşturulmasını ve açlığın silah olarak kullanılmasının sonlandırılmasını talep etti. Ayrıca, her iki taraftaki rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

VERGİ FONLARI VE TOPRAK HAKLARI

İsrail'in hukuka aykırı olarak el koyduğu Filistin vergi fonlarının serbest bırakılması gerektiğini belirten Abbas, Gazze halkının topraklarında kalmasının ve zorla yerinden edilmemesinin önemine değindi. Filistin Devleti'nin, Gazze yönetimi de dahil olmak üzere tüm sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

BARIŞÇIL VE DEMOKRATİK MÜCADELE VURGUSU

Filistin lideri, hakların elde edilmesi için barışçıl, hukuki ve diplomatik mücadelenin süreceğini ifade etti. Abbas, "Seçimlerin yapılması da dahil olmak üzere reform çabalarımıza destek çağrısında bulunuyoruz. Modern, demokratik bir devlet istiyoruz." dedi.

EGEMEN VE ÖZGÜR FİLİSTİN HEDEFİ

Abbas, Filistin'in özgürleşmeden adalet sağlanamayacağını belirterek, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir devlette barış içinde yaşama arzularını dile getirdi. Konuşmasının sonunda antisemitizmi reddettiklerini vurguladı.