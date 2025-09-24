Terör örgütü PKK/YPG'dan Suriye'deki Resm Haraml köyüne saldırı! Ölü ve yaralılar var
PKK/YPG işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor. Son olaral Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/YPG'nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer beldesinin doğusundaki Resm Haraml köyünü ağır silahlarla hedef aldı.
Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
PKK/YPG işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.