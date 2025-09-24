24 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Terör örgütü PKK/YPG'dan Suriye'deki Resm Haraml köyüne saldırı! Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG'dan Suriye'deki Resm Haraml köyüne saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.09.2025 01:56
ABONE OL
Terör örgütü PKK/YPG’dan Suriye’deki Resm Haraml köyüne saldırı! Ölü ve yaralılar var

PKK/YPG işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor. Son olaral Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/YPG'nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer beldesinin doğusundaki Resm Haraml köyünü ağır silahlarla hedef aldı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PKK/YPG işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütü PKK/YPG’dan Suriye’deki Resm Haraml köyüne saldırı! Ölü ve yaralılar var Terör örgütü PKK/YPG’dan Suriye’deki Resm Haraml köyüne saldırı! Ölü ve yaralılar var Terör örgütü PKK/YPG’dan Suriye’deki Resm Haraml köyüne saldırı! Ölü ve yaralılar var

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör