İran istihbaratı açıkladı! İsrail’in nükleer programına ilişkin gizli belgeler yayınlandı

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, daha önce haziran ayında ele geçirildiği ve İsrail'e ait olduğunu bildirdiği nükleer programa ilişkin etkili kişiler ve hassas merkezlere ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri yayımladı.

"İSTİHBARAT UNSURLARIMIZ O BELGELERE ULAŞTI"

İran devlet televizyonuna konuşan Hatib, konuya ilişkin bilgi verdi. Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi.

İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı programda Hatip, 189 nükleer uzman ve askeri yetkilinin bilgisinin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini belirtti.

Hatip, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığını söyledi. İran güvenlik kaynakları, 7 Haziran'da devlet televizyonuna verdikleri bilgide, istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projeler ve tesislere dair binlerce stratejik ve hassas belgeyi ele geçirdiğini, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye getirildiğini belirtmişti.