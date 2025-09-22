California’da 4,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

22 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.09.2025 14:08
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verilirken henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Berkeley kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilirken henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

