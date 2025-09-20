Gazze’de her yer Nazi Kampı’ndan daha beter! 800 binden fazla kişi ölüm kıskacında
İsrail tankları dört gündür Gazze kentinde saldırılarını sürdürerek ilerliyor. Yaklaşık 500 bin Filistinli yeniden evlerini terk etmek zorunda kaldı. 800 binden fazla sivil ise hâlâ büyük bir tehlike altında. Bölgedeki insani durum, her geçen gün daha da ağırlaşarak felaket boyutuna ulaşıyor.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 65 bin 174'e yükselirken, 4 kişi de açlıktan yaşamını yitirdi. Açlıktan ölenlerin sayısı 435'e yükseldi. İsrail ordusu, Tel Aviv hükümetinin açıkladığı "Gazze'yi yeniden işgal ve halkını tehcir etme planı" kapsamında Gazze kentinde kara saldırılarını genişletirken, sivil yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef alan bombardıman ve patlatma eylemlerini de yoğun şekilde devam ettiriyor.
Gazze kentindeki yarım milyona yakın Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine göç etmek zorunda kaldı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde "Büyük Felaketi" (Nekbe) 77 yıl sonra bir kez daha yaşıyor. Bölgede 800 bine yakın Filistinli ise evlerinde ölüm kıskacına alınmış durumda.
İNSANLIK AYAKLAR ALTINDA
Gazze'de İsrail'in saldırılarından kaçanlar, insan onuruna yakışmayan şartlarda yaşamaya çalışıyor:
Munis el-Bahtıti: 7 aydır zaten ölüyüz ama yine ölüyoruz. Hastane yok, ilaç yok, başımızı sokacak çadır yok. Biraz olsun dinlenebilmek ve sonrasında devam edebilmek için burada durmaya karar verdik. Biz yaşayan ölüleriz. Güvenli yer diye bir şey yok.
Necva el-Bahtıti: Hiçbir yer güvenli değil. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Evlatlarımız öldü, açılık çekiyoruz. Evimiz yıkıldı, birikimlerimizi harcadık. Evlerimizin olduğu yere dönmeye, evlerimizin olduğu yere çadır kurmaya bile razıyız.
Cemile el-Mecdelavi: Para yok, araç yok. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Burada tanıdıklarım var, onların yanına gidiyorum. Orada biraz kalacağız, sonra gidecek başka yer arayacağız. Gece yere yatağı serdik ve sokakta uyuduk.
AT ARABALARI AMBULANS OLDU
Korku içinde güneye doğru kaçmaya çalışan binlerce kişi yoğun trafik sıkışıklığı nedeniyle hareket edemiyor. Özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar için çok yorucu bir yolculuk. En savunmasız olanlar ise sağlık sorunları olanlar. Hastanelerden kaçanların çoğu at arabalarıyla taşınıyor.
YENİDEN BOYKOT SESLERİ YÜKSELİYOR
İsrail'in Gazze'de işgali genişletecek saldırı kararını uygulamaya başlamasının ardından özellikle Batı ülkelerinde İsrail ürünlerine yönelik uluslararası boykot ve yaptırım çağrıları artıyor. İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunan AB, İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını görüşecek. Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde sivil toplum kuruluşları İsrail ve ürünlerinin boykot edilmesi için ses yükseltiyor.
DÜNYA, ABD VE İSRAİL'E KARŞI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. Yapılan oylamada, 14 üyenin "evet" oyu verdiği tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi. ABD, ateşkesi altı kez veto etmiş oldu.
