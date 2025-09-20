Gazze’de her yer Nazi Kampı’ndan daha beter! 800 binden fazla kişi ölüm kıskacında

Gazze

İNSANLIK AYAKLAR ALTINDA

Gazze'de İsrail'in saldırılarından kaçanlar, insan onuruna yakışmayan şartlarda yaşamaya çalışıyor:

Munis el-Bahtıti: 7 aydır zaten ölüyüz ama yine ölüyoruz. Hastane yok, ilaç yok, başımızı sokacak çadır yok. Biraz olsun dinlenebilmek ve sonrasında devam edebilmek için burada durmaya karar verdik. Biz yaşayan ölüleriz. Güvenli yer diye bir şey yok.

Necva el-Bahtıti: Hiçbir yer güvenli değil. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Evlatlarımız öldü, açılık çekiyoruz. Evimiz yıkıldı, birikimlerimizi harcadık. Evlerimizin olduğu yere dönmeye, evlerimizin olduğu yere çadır kurmaya bile razıyız.

Cemile el-Mecdelavi: Para yok, araç yok. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Burada tanıdıklarım var, onların yanına gidiyorum. Orada biraz kalacağız, sonra gidecek başka yer arayacağız. Gece yere yatağı serdik ve sokakta uyuduk.