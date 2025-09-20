ABD'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı düzenlendi! Trump 3 narko-teröristin öldürüldüğünü duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu taşıyan bir tekneye ABD ordusu tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "3 erkek narko-teröristi" öldürdüklerini bildirdi.
Saldırının Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki ABD askeri kuvvetlerinin komuta ve kontrolünden sorumlu olan Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) görev bölgesinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, "Savaş bakanı, benim emirlerim doğrultusunda SOUTHCOM sorumluluk alanında uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 'Belirlenmiş Terör Örgütü' ile bağlantılı bir tekneye ölümcül kinetik saldırı emri verdi" ifadelerini kullandı.
"AMERİKA'DA UYUŞTURUCU SATIŞINI DURDURUN"
Saldırı öncesinde alınan istihbaratın teknenin yasadışı uyuşturucu taşıdığını ve ABD'ye giden bir kaçakçılık güzergahında seyrettiğini doğruladığını vurgulayan Trump, "Saldırıda, uluslararası sularda seyreden teknedeki 3 erkek narko-terörist öldürüldü" dedi. Hiçbir ABD personelinin zarar görmediğini belirten Trump, "Amerika'da Fentanil, uyuşturucu ve yasadışı ilaç satışını durdurun ve Amerikalılara yönelik şiddet ve terörizme son verin!" uyarısında bulundu. Trump'ın görüntülerini paylaştığı saldırı, ABD'nin son zamanlarda uyuşturucu taşıyan tekneleri hedef alan, bilinen 3'üncü saldırısı olarak kayıtlara geçti.
