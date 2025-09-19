19 Eylül 2025, Cuma
Yunanistan'da hastanelerde mantar alarmı! Vaka oranında yüzde 60'lık artış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.09.2025 16:47
Yunanistan'da hastanelerde görülen "candida auris" mantarı ile ilgili vakaların arttığı bildirildi. Artışın Avrupa genelinde yüzde 60'ı bulduğu bildirilirken, hastanelere giriş ve çıkışlarda ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini vurgunladı.

Yunanistan'da, hastanelerde görülen "candida auris" mantarı vakalarının arttığı bildirildi.

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) Başkan Yardımcısı Matina Pagoni, MEGA TV'ye yaptığı açıklamada, söz konusu mantarın özellikle yoğun bakım üniteleri ve bağışıklığı baskılanmış hastaların bulunduğu servislerde ortaya çıktığını söyledi.

Pagoni, "Her yıl bu vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yıl Avrupa genelinde yüzde 60'lık artış var. Bu, tamamen hastane kaynaklı bir mantar." ifadelerini kullandı.

Mantarın hem antiseptiklere hem de mantar ilaçlarına karşı dirençli olduğuna dikkati çeken Pagoni, hastanelere giriş ve çıkışlarda ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini vurguladı.

Candida auris, yüzeylerde ve tıbbi ekipmanlarda uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle kontrol altına alınması en zor hastane mantarları arasında gösteriliyor.

