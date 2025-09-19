TikTok satılıyor mu? Gözler Trump-Şi görüşmesinde

19 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.09.2025 17:24 Güncelleme: 19.09.2025 17:34
ABD Başkanı Trump, iki gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı. Trump, TikTok'un satın alınması sürecini tamamlamak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesinin devam ettiği belirtildi.

Görüşmenin sona erip ermediğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, Trump'ın Truth Social hesabından Şi ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yapacağı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, iki gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.

Trump, cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi ile son detayları görüşeceğini belirtmişti.

