Papa’dan İsrail’e sert uyarı: ABD’nin çağrılarını bile hiçe sayıyor!

Gazze Şeridi, AA



Gazze konusunda İsrail'e yönelik baskılarla ilgili Papa, "Perde arkasında ne kadar yoğun olduğunu bilmiyorum ama bir miktar baskı var. İsrail'e baskı uygulayabilecek en önemli üçüncü taraf olan ABD'den de baskı geliyor. ABD Başkanı (Donald) Trump'tan gelen çok net açıklamalara rağmen Gazze'deki masum halkın acılarını hafifletecek etkili yolların arayışı konusunda net bir yanıt gelmedi. Bu, elbette büyük bir endişe kaynağı." diye konuştu.



Gazze'deki açlığa da değinen Papa, "Sadece yiyecek vermekle çözülemez. Onların gerçekten bu durumu tersine çevirebilmeleri için çok fazla yardıma, tıbbi bakıma ve insani desteğe ihtiyaçları olacak. Şu anda durum halen çok ama çok ciddi görünüyor." ifadelerini kullandı.



"ABD'DE KAYGI VERİCİ BAZI ŞEYLER OLUYOR"



Papa, ABD'deki göçmenlerle alakalı tartışmalara ilişkin, "ABD'de kaygı verici bazı şeyler oluyor. ABD Başkan Yardımcısı ile yaptığım son görüşmelerden birinde insan onurundan ve bunun herkes için nerede doğmuş olursa olsun, ne kadar önemli olduğundan bahsettim." şeklinde konuştu.