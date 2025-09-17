Libya’daki 174 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine getirildi

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 174 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiği belirtildi.

Açıklamada, dönen kişilerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Nijerya hükümeti, geçen ay yaklaşık 7 bin Nijeryalının düzensiz göç girişimleri nedeniyle Libya'da mahsur kaldığını açıklamıştı.

Nijerya hükümetinin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.