Trump’tan Çin ile müzakere mesajı: Çok iyi geçti

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Çin heyetlerinin İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirdiği ticaret toplantılarını değerlendirdi.



Paylaşımında, Trump, "ABD ile Çin arasında Avrupa'da düzenlenen büyük ticaret toplantısı çok iyi geçti. Toplantı kısa süre içinde sona erecek. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmayı çok istedikleri 'belli bir' şirketle ilgili de bir anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar. Cuma günü Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğim. İlişkilerimiz çok güçlü olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.



İki ülkeden yetkililer, mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da, temmuzda da Stockholm'de bir araya gelmişti.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlık ettiği heyetlerin müzakerelerinin yeni turu dün Madrid'de başlamıştı.



Toplantıda, Çin ve ABD heyetlerinin Madrid'deki ticaret müzakerelerinde, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya uygulaması TikTok'un durumunu da ele alacağı bildirilmişti.

